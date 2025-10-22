伊坂幸太郎の『さよならジャバウォック』が10月22日に双葉社より発売された。 【画像】伊坂幸太郎の新作『さよならジャバウォック』詳細 2000年のデビュー作『オーデュボンの祈り』以来、軽妙な語り口と緻密な構成で読者を魅了してきた伊坂にとって、本作は25周年を迎える節目の書き下ろし作品となる。 物語は「夫は死んだ。死んでいる。私が殺したのだ」という一文から始まる。暴力をふるう夫を手にかけた女