¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦±äÅÄ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ç£Ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦¥×¥í¥¢¥ÞÀï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ç£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¡£¤³¤³¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤â¥×¥í¤¿¤Á¤Î¡¢½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¼êÊÑ¹¹¤¬Â³½Ð¡£¶ìÆù¤Î±¿±Ä¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ºÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡¢Å·ËÜ¥Ï¥ë¥«¡¢ÏÆ¸µ²Ú¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¤¬¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¬Äê¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¢¥Þ½Ð¾ìÂÔµ¡¿Í¿ô£´¿Í¤Î¾å¸Â¤ËÅþÃ£¡£