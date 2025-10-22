ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 高市早苗首相による内閣、新閣僚の1人に…フィフィが「本物！」と太… 高市早苗氏が第104代首相に 内閣改造 エンタメ・芸能ニュース フィフィ 日刊スポーツ 高市早苗首相による内閣、新閣僚の1人に…フィフィが「本物！」と太鼓判 2025年10月22日 9時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小野田紀美氏が経済安全保障担当大臣に起用された件 フィフィは「ようやく日本の未来に光が見えてきました」とXに投稿 「ずっとずっと応援していました！小野田紀美さんは本物！！」ともつづった 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が第104代首相に 記事時間 10/22 12:53 高市早苗氏の愛車だった「70スープラ」はどこに？注目集まる 記事時間 10/22 12:51 財務大臣起用の片山さつき氏は「財務省の手の内全部知る」須田慎一郎氏見解 記事時間 10/22 12:59 指名選挙で、国民民主党の参議院議員に「玉木と書け」無効票指示に批判が おすすめ記事 佐々木朗希が示した「凄さの証明」 同僚が尊敬の念…“変身”は「驚異的だね」 2025年10月15日 21時51分 【菊花賞・戸田の特注馬】ヤマニンブークリエ自在性がアップ 松永幹調教師「力をつけてきている」 2025年10月20日 11時23分 【全文】「国家国民を守ることが最優先」国民民主党・玉木雄一郎代表が生出演 総理になりたい？ 他党と組むなら何を重視？自・国・維の連立はあり得る？ 2025年10月15日 16時20分 “高市首相”誕生へ前進 自民と政策協議で維新・藤田共同代表「価値観」など近しい…連立なら衆院過半数あと２議席 2025年10月17日 6時30分