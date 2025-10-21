とちぎテレビ 県内外で活躍する著名人に栃木県の魅力を発信してもらう「とちぎ未来大使」に２１日、俳優やアーティストとして活躍する足利市出身の山中柔太朗さんが就任しました。 とちぎ未来大使に就任したのは、足利市出身で俳優・アーティストの山中柔太朗さん２３歳です。 福田知事から委嘱状などが手渡されました。 山中さんは中学３年生のときに東京でスカウトされて以降、俳優として活躍するほか、５