アテニアから、2025年11月17日より冬限定メイク『Stella Symphony（ステラシンフォニー）』が数量限定で登場♡大人の肌に透明感とツヤを与え、ホリデーシーズンにぴったりの華やかな表情を演出します。アイカラーやリップ、オイルインミストまで揃い、いつものメイクにプラスするだけで特別感のある仕上がりに♪価格は1,870円～2,420円（税込）です。 大人の目元を彩るアイカラーパレッ