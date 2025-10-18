Åß¸ÂÄê¥¢¥Æ¥Ë¥¢¥á¥¤¥¯2025¢öÌÜ¤â¿°¤â¥Ä¥ä¤á¤¯¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¢¥Æ¥Ë¥¢¤«¤é¡¢2025Ç¯11·î17Æü¤è¤êÅß¸ÂÄê¥á¥¤¥¯¡ØStella Symphony¡Ê¥¹¥Æ¥é¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡Ë¡Ù¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì♡Âç¿Í¤ÎÈ©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤È¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥«¥éー¤ä¥ê¥Ã¥×¡¢¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó¥ß¥¹¥È¤Þ¤ÇÂ·¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¢ö²Á³Ê¤Ï1,870±ß～2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡Ø¥ß¥éー¥¸¥å¥¢¥Ã¥× ¥¢¥¤¥º¡ÊÌëßê/YAKOU¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤ò¥Ùー¥¹¤Ëµ±¤¤ÈÆ©¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥éー¡£
¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°Àß·×¤ÇÈ©¤°¤¹¤ß¤òÊ§¿¡¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¿§½Å¤Í¤Ç±¢±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤âÎÉ¤·¡¢1¿§¤Ç¥Ìー¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤âÎÉ¤·♡
SHEGLAM¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー2025♡¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥á¥¤¥¯BOXÅÐ¾ì
¿°¤ò¥±¥¢¤·¤Ä¤Ä²Ú¤ä¤«¤Ë
¤È¤í¤±¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¥ê¥Ã¥×¡ÊÀÇ¹þ1,870±ß¡Ë¤Ï¡¢´¥Áç¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡£¥Ô¥ê¤Ä¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ã¥×¥±¥¢´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹♡
¥ëー¥¸¥å ¥ë¥ß¥¢¥ë ¥á¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯
¥ëー¥¸¥å ¥ë¥ß¥¢¥ë ¥á¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÇ¹þ2,420±ß¡Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¥íー¥º¤ÇÈ©¤Ê¤¸¤ßÈ´·²¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Î¤Ó¤Æ¿°¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤Ëµ±¤¤Î¥ô¥§ー¥ë
¡Ø¥¢¥Æ¥Ë¥¢ ¥°¥í¥¦¥ô¥§ー¥ë¥ß¥¹¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ2,420±ß¡Ë¤Ï¡¢14¼ïÎà¤ÎÈþÍÆ±Õ¤È¤³¤À¤ï¤ê¥ª¥¤¥ë¤Î2ÁØ¹½Â¤¡£´éÁ´ÂÎ¤Ë¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¤Õ¤¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹♡
¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¡¢Åß¤Î´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Åß¸ÂÄê¥¢¥Æ¥Ë¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë
2025Ç¯11·î17ÆüÈ¯Çä¤ÎÅß¸ÂÄê¥á¥¤¥¯¡ØStella Symphony¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥«¥éー1,870±ß～¡¢¥ê¥Ã¥×2,420±ß¡¢¥°¥í¥¦¥ô¥§ー¥ë¥ß¥¹¥È2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÂ·¤¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó♡
ÌÜ¸µ¡¦¸ý¸µ¡¦È©Á´ÂÎ¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î¥Û¥ê¥Çー¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¢ö¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£