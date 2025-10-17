靖国神社で「秋の例大祭」が始まり、石破首相が真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。自民党の高市総裁は参拝を見送りました。石破首相は17日、東京・九段北の靖国神社で始まった例大祭に合わせ、「内閣総理大臣石破茂」の名で「真榊」を奉納しました。一方、これまで例大祭にあわせて参拝していた自民党の高市総裁は、今回は参拝を見送り、有村総務会長が事実上の名代として参拝しています。自民・有村総務会長：高市総裁からは、