国が史跡に指定した由緒正しき寺で異変が。もともとは池だった場所が、水は干上がり、今では草が生い茂る事態となっているのです。長楽寺・高橋亮秀住職：3カ月間放置。市の職員や担当課が何もしないのが一番の問題じゃないか。池の整備を巡り、寺と市の意見が対立する事態となっていました。現場は群馬・太田市にある長楽寺。徳川家の先祖がここで初めて徳川姓を名乗ったことから、徳川氏発祥の地としても知られています。寺の境