福島県相馬地方の伝統の祭り「相馬野馬追」は24日が本祭りで、呼び物の甲冑競馬などが行われました。国の重要無形民俗文化財に指定されている「相馬野馬追」。24日は、人と馬が一体となって駆け抜ける「甲冑競馬」や、旗を奪い合う「神旗争奪戦」が行われました。観客「初めて生で見ると迫力が全然違ってすごい。また来年も来られたらと思う」「昔の風景というか、そういうところが見られて良かった」女性の参加条件が撤廃されてか