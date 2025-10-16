75歳になると全ての人が移行する「後期高齢者医療制度」。10月の制度変更で、医療費の自己負担割合が引き上げられる人が出てくる。『医療費の裏ワザと落とし穴』300回では、引き上げ対象となる後期高齢者の条件と、その引き上げ金額を、制度変更の経緯とともに見ていく。（フリーライター早川幸子）9月で「3000円まで」の経過措置終了一部の後期高齢者は負担増に2025年10月1日から、75歳以上の後期高齢者で自己負担割合が2割の