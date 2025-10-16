SNSでのネガティブ／ポジティブな投稿は伝染するという研究がある。ネガ投稿はネガ投稿を招き、ポジ投稿はポジ投稿を呼ぶそうで、実感としても「そりゃそうだ」と納得する人が多いだろう。今回は、ネガティブ投稿の功罪と、しばしば耳にする「ネガティブフィードバック」について考えてみたい。（フリーライター武藤弘樹）ネガティブ投稿を監視する「2カ月間のキャンペーン」中国で新たなネット規制が「2カ月間のキャンペーン