【エルサレム＝福島利之、シャルムエルシェイク（エジプト東部）＝池田慶太】イスラム主義組織ハマスに拉致され、パレスチナ自治区ガザで最後まで拘束されていたイスラエル人の人質２０人が１３日、解放された。人質の解放と停戦を仲介した米国のトランプ大統領は１３日、イスラエルの国会で演説し、「長く困難な戦争は今や終わった」と宣言した。１３日午後にはエジプトで各国首脳級によるガザの和平を巡る会議が開かれるが、ガ