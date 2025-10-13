食楽web ●STU48吉田彩良さんの連載「私が恋する白いカフェ」。吉田さんのテーマカラー「白」にちなんだ瀬戸内エリアのおすすめカフェを巡ります。 2年程前に行ったことがあり、そのときほぼ初めて食べたスコーンが美味しすぎて自分の中でのスコーンに対するイメージが変わりました。 今回は、そんなきっかけになったカフェを取材してきました！それが広島三越にある『FORTNUM ＆ MASON（フォ