２２００万人以上が訪れている大阪・関西万博の入場管理システムを開発した企業が東京都武蔵野市にある。全国の施設でチケット販売を手がけてきたＩＴ企業「グッドフェローズ」で、国際的なイベントの運営を支えている。同社は、チケット販売大手「ぴあ」とＪＴＢの子会社との共同企業体（ＪＶ）として、２０２２年３月に業務を受注。今年４月の開幕まで３年以上かけてシステム開発に取り組んだ。万博の入場は原則、公式サイ