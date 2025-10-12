全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・吉野町の日本ワイン専門店『日本葡萄館』です。日本ワインの魅力に浸れる！数ある日本ワインから自分で選んで買ってみたいという人にはこちら、『日本葡萄館』。「多様性のある日本ワインの魅力を広めたい」（オーナー君嶋哲至さん）と2024年オープンした日本ワイン専門店だ。店内には全国各地約120ワイナリー、450アイテムほどが置か