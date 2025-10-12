ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Î¡ÈÊõ¸Ë¡É¤¬²£ÉÍ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏÌó120¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡¦450ÌÃÊÁ¤¬Â·¤¦ÀìÌçÅ¹ ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â²ÄÇ½
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦µÈÌîÄ®¤ÎÆüËÜ¥ï¥¤¥óÀìÌçÅ¹¡ØÆüËÜÉòÆº´Û¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿»¤ì¤ë¡ª
¿ô¤¢¤ëÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡¢¡ØÆüËÜÉòÆº´Û¡Ù¡£
¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼·¯ÅèÅ¯»ê¤µ¤ó¡Ë¤È2024Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜ¥ï¥¤¥óÀìÌçÅ¹¤À¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏÌó120¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡¢450¥¢¥¤¥Æ¥à¤Û¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ï¥¤¥óÁª¤Ó¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¥¶¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ã¥ë¥É¥Í2023¡§550±ß¡¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¡¦¥é¡¦¥Ü¥Ã¥Á¥í¥¼2024¡§880±ß
¡ØÆüËÜÉòÆº´Û¡Ù¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¥¶¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥·¥ã¥ë¥É¥Í2023¡¡550±ß¡¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¡¦¥é¡¦¥Ü¥Ã¥Á¡¡¥í¥¼2024¡¡880±ß¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤âÍÎÁ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¾ïÀß¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËèÆü6¡Á8¼ïÎà¤Û¤ÉÍÎÁ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¡£
¡ÖÁ´¼ïÎàÀ©ÇÆ¤·¤Æµ¢¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¶â»ÒÌÔÍº¤µ¤ó¡Ë¡£¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¡ª
¡ØÆüËÜÉòÆº´Û¡Ù¡Êº¸¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡·¯ÅèÅ¯»ê¤µ¤ó¡¢»ÙÇÛ¿Í¡¡¶â»ÒÌÔÍº¤µ¤ó
¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§·¯ÅèÅ¯»ê¤µ¤ó¡ÖÎäÎÃ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÂ¿©¤Ë¹ç¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡ª¡×
»ÙÇÛ¿Í¡§¶â»ÒÌÔÍº¤µ¤ó¡Ö¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤ò¡¢¿·Á¯¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡ØÆüËÜÉòÆº´Û¡Ù
µÈÌîÄ®¡ØÆüËÜÉòÆº´Û¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡ØÆüËÜÉòÆº´Û¡Ù
¡Î½»½ê¡Ï¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÆî¶èÆîµÈÅÄÄ®3-36
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï045-325-8527
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á19»þÈ¾¡Ê¶â¡¦ÅÚ¤Ï¡Á21»þ¡Ë¡¢Æü¡¦½Ë¡§10»þ¡Á18»þ
¡ÎµÙÆü¡Ï¿å
¡Î¸òÄÌ¡Ï²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥óµÈÌîÄ®±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
