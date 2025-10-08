私はリンコ。ブラック寄りのグレー企業で働いている派遣社員です。仕事はとても忙しく、朝早くから暗くなるまで働いています。残業続きでヘトヘトの終電、そんな疲労MAXのときにSNSでイケメン配信者を見つけました。軽い気持ちで送ったコメントを読み上げてくれたとき、疲れていた心を忘れるほどのトキメキを感じました。翌日から彼の配信を見るのが私の日課になり、思いきって投げ銭。すると名前を呼んで感謝してくれたのです。さ