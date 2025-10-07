Photo: 小暮ひさのり 2022年10月6日の記事を編集して再掲載しています。 トイレ掃除、楽したいならツール選びから見直しを。生活していくうえで、避けては通れない掃除。中でもトイレ掃除は汚いし、面倒だしで強敵中の強敵。トイレ掃除が好きなんてヤツぁ、僕以外聞いたことがありません。なので一般的には、手を汚さずに楽してやっつけちゃいたい！ ってなりますよね。そんな人々の宿願を