¡Ö²ñ¼Ò¤«¤é¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡£¥³¥ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¹õ»ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÝ»º¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡Ö¹õ»úÅÝ»º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íø±×¤È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î°ã¤¤¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡ÖÀÖ»ú¤Ç¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¤é²ñ¼Ò¤ÏÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¤È¤·¤Æ¡ÖÅÝ»º¤¹¤ë¤«ÅÝ»º¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï¹õ»ú¤«ÀÖ»ú¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£