¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À£¶¡½£²¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬£´£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£±£°£°ÂÇÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÎÀ¸¤¨È´¤­¤Ç¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¤Îºå¿À¡¦³ÝÉÛ£Ï£Â²ñÄ¹¤¬½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ö£´£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÏÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¶»¤òÄ¥¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤À¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤à±¦Â­¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ø¤ò¥ì¥Ù¥ë¤Ë²óÅ¾¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ã¤¿