全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のミャンマー料理店『ミンガラバー』です。こってり味のモヒンガーが旨い！モヒンガーを食べてみた。ミャンマーの魚醤「ンガピャーイェー」をちょいと垂らすと味のエッジが際立ち旨さ倍増。『ミンガラバー』モッヒンガ1100円『ミンガラバー』のコッテリ味モヒンガーは「モッヒンガ」と表記。1100円ミャンマーの麺はこういうこ