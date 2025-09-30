リトルヤンゴンで食べたミャンマーの国民食“モヒンガー”の米麺に感動 魚醤をかけて味変すれば旨さ倍増！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のミャンマー料理店『ミンガラバー』です。
こってり味のモヒンガーが旨い！
モヒンガーを食べてみた。ミャンマーの魚醤「ンガピャーイェー」をちょいと垂らすと味のエッジが際立ち旨さ倍増。
『ミンガラバー』モッヒンガ1100円
『ミンガラバー』のコッテリ味モヒンガーは「モッヒンガ」と表記。1100円
ミャンマーの麺はこういうことか！と勝手に思う。
『ミンガラバー』
高田馬場『ミンガラバー』
［店名］『ミンガラバー』
［住所］東京都新宿区高田馬場2-18-6柳葉ビル地下1階
［電話］03-3200-6907
［営業時間］11時〜14時、17時〜23時
［休日］無休
［交通］JR山手線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩2分
撮影・文／カーツさとう
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。