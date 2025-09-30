【「よふかしのうた ―楽園編―」】 9月30日 発売 価格：594円 【「コトヤマ短編集 ファンフィクション」】 9月30日 発売 価格：880円 小学館は、マンガ「よふかしのうた ―楽園編―」を9月30日に発売する。価格は594円。また同日には「コトヤマ短編集 ファンフィクション」も880円で発売される。 本書はコトヤ