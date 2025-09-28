日本でもっとも登録者数が多いYouTuberが、ISSEIさん（26歳）だ。その数は6760万人以上で、HikakinTVの1950万人を大きく上回る。20歳で動画配信を始め、登録者が3000人しかいなかった時代から、どのやって「日本一」にたどり着いたのか。そして、動画の収益を何に使っているのか。ライターの池田鉄平さんが聞いた――。画像提供＝ISSEIISSEIさんとガーナの子どもたち - 画像提供＝ISSEI■「数撃てば当たる」で見つけた独自の武器「