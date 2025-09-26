山手線E235系で試験JR東日本と三菱電機は2025年9月25日、次世代の「車両駆動用インバータ装置」を、山手線のE235系電車に試験搭載すると発表しました。この新型機器にSNSでは驚きの声が寄せられています。【え…！】これが「笑っちゃうくらい小さい」新型インバーターです（画像）これは電車のモーターを効率よく動かすための装置で、両社は現在多くの電車で使われている「VVVFインバーター」装置の次世代型を開発。機器の小型