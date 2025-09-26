9月24日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』に出演した“あのちゃん”ことあのが、番組MCを務めるナインティナイン・岡村隆史の“ウザい”行動を明かした。【関連】あのちゃん、共演子役の悪気ない発言にショック「複雑。嬉しいけど…」今回の放送では、あのと仲良くなりたいという岡村がプランを考案した“おもてなしロケ”を行う様子が公開。この中で、岡村は、「あっちこっちで“電話かかってきて迷惑してる”って