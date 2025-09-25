【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／フェニックス）【映像】大谷が「しんどそう」…ベンチでうずくまる様子ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回から快音を響かせてチームを勢いづけた一方で、その直後に見せたベンチでの様子にファンから心配の声が相次いだ。試合は初回、大谷がカウント3−1からの5球目を強振。打球はフェンス直撃のス