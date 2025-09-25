日本高野連は２５日、公式ホームページのプロ志望届提出者一覧を更新し、新たに７人を追加した。Ｕ−１８高校日本代表に選ばれた横浜のエース左腕・奥村頼人投手や学法石川・大栄利哉捕手らが公示され、提出者は１０３人となった。全日本大学野球連盟もホームページを更新し、北海学園の最速１５９キロ右腕・工藤泰己投手ら７人が新たに追加された。２０２５年度のドラフト会議は１０月２３日に行われる。