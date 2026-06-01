勤めていた会社をやめて野球のメジャーリーグをめざしていた24歳の三河吉平さんがシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことがわかりました。異例の“脱サラメジャーリーガー”をめざします。【映像】156キロ右腕に成長した三河吉平（現在の様子）三河さんは東京六大学の名門、立教大学野球部でプレーし、最速150キロを超えるストレートが武器でしたが、コントロールに課題がありリーグ戦は4年間でわずか3試合の登板にとどまり