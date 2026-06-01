慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。慶大は８日開幕の全日本大学野球選手権（神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）に５年ぶり１３度目の出場が決定。５年ぶり５度目の大学日本一を目指す。総立ちの三塁側スタンドを見上げ、慶大・今津慶介主将（４年＝旭川東）の胸に感謝の思いがこみ上げた。「お待たせしました」。４番として３安打の大暴れで、５季ぶりのリーグＶに貢献し「苦しい時期から支えていただいた関