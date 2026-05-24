明大1回戦に先発し延長11回完投、133球4安打無四球1失点異例の高校軟式野球部出身ながら、エースの座へ駆け上がった――しかし、最後は涙の敗戦。法大の助川太志（すけがわ・たいし）投手（4年）は大学最終学年にして急成長を遂げ、卒業後の進路を巡り、新たな悩みを抱えている。東京六大学野球春季リーグで、23日の明大1回戦に先発した助川は、相手の強力打線に付け入る隙を与えなかった。延長10回を終えた時点で、2安打無四