◎全国の天気西日本や北陸、北日本は広く雨で、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東北の日本海側は、大雨のおそれがあります。また、北日本は風も強まり、荒れた天気となりそうです。東海も雲が多く、にわか雨があるでしょう。関東は広く晴れますが、北部では午後は雨の降る所がありそうです。◎予想最高気温前日と同じくらいか、低い所が多いでしょう。関東から九州は30℃くらいまで上がり、少しムシムシと感じられそうです