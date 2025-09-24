９月23日、湘南ベルマーレはJ１第31節で川崎フロンターレとホームで対戦した。28分、ロングボールから右サイドで起点を作られ、クロスから脇坂泰斗のヘッドで失点。80分には自陣でのパスミスでカウンターを受けた流れから、伊藤達哉のボレーで被弾した。83分にセットプレーから舘幸希のプロ初ゴールで１点を返して勢いを強めるも、追いつくことはできず、１−２で敗れた。川崎戦の敗北で湘南はリーグ戦で５連敗。５月11日のJ