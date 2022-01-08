『コンフィデンスマンJP』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
ウレぴあ総研
スクールロイヤーを主人公に据えた点、個性豊かなキャラクターたち
Real Sound
4日には配信記念イベントが開催され、主演のパク・ミニョンらが来日した
レタスクラブ
松重豊氏が監督・脚本・主演を務めた「劇映画孤独のグルメ」などが独占配信
AV Watch
ドキュメンタリー映画が公開されるなど、注目を浴びているという
FRIDAYデジタル
「新作のクランクインは早くても再来年という状況」だと映画関係者
東スポWEB
14日の「めざまし8」に東出昌大も宣伝で出るも「めざましテレビ」には出ず
デイリー新潮
退所が現実となれば「コンフィデンスマンJP」への続投も危ういと映画関係者
女性自身
映画関係者の間では、4作目以降の降板説が囁かれているとゲンダイが報じた
日刊ゲンダイDIGITAL
「世界の英雄」について学ぶ内容で、男性メンバーが日替わりで先生役を担当
スポーツ報知
2020年に死去した竹内結子さんと三浦春馬さんが登場すると、SNSで話題に
スポニチアネックス