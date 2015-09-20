『5→9〜私に恋したお坊さん〜』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
月9ドラマ「5→9〜私に恋したお坊さん〜」の共演を機に仲が急接近したそう
NEWSポストセブン
結婚やオリンピック参加、ビジネスをすることが許されているため
Record China
「5→9」で、8秒間にも及ぶ濃厚なキスを披露した石原さとみと山下智久
「この評価で引っ張りだこになりますよ」と制作会社関係者
東スポWEB
ネットでは、高梨の演技に「顔からしてできあがっている」と絶賛されている
クランクイン！
山下智久の演じる僧侶の弟で、原作では重要人物として描かれている役どころ
モデルプレス
数百人に及ぶオーディションで抜擢された高田彪我（たかだひょうが）
オリコンニュース
紗栄子は男好きフェロモンでは負けていないとプライドを持っていると事情通
石原さとみ演じる主人公と、イケメン僧侶との恋を描くラブコメディー
スポニチアネックス
子どもたちが学校にいる時間が長くなったことが復帰の理由だと紗栄子
石原さとみと山下智久の事務所がそれぞれ「主演」の立場を主張したとのこと
ブログで、8年半ぶりの連ドラ出演に「時が経つのはとても早い」とコメント
「学校へ行こう」を真似て、屋上からGLAYの歌をうたってもらったという