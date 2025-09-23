神奈川県・相模原の住宅街にひっそりと佇む茶店『●点（ぱんでぃえん）』（※●は「舟」の下に「皿」）。裏メニューは100種超えのこの茶店では、本物を求めて台湾に通い、今では自ら茶畑を手掛ける店主が淹れる“和紅茶”と“和烏龍茶”を堪能できる。五感で“良いもの”を味わいたい人にこそ訪れてほしい、唯一無二のティースポットだ。お茶好きが通ってくる達人のお茶淹れに和むお茶好きが増えている中で、店はないけれど人前で