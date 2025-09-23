裏メニューは100種以上！ 相模原で味わう香り高い“和烏龍茶”　店主は茶畑も手掛けるほどのこだわり

神奈川県・相模原の住宅街にひっそりと佇む茶店『●点（ぱんでぃえん）』（※●は「舟」の下に「皿」）。裏メニューは100種超えのこの茶店では、本物を求めて台湾に通い、今では自ら茶畑を手掛ける店主が淹れる“和紅茶”と“和烏龍茶”を堪能できる。五感で“良いもの”を味わいたい人にこそ訪れてほしい、唯一無二のティースポットだ。

お茶好きが通ってくる達人のお茶淹れに和む

お茶好きが増えている中で、店はないけれど人前でお茶を淹れるという人が増えてきた。『●点（ぱんでぃえん）』の宇佐美真哉さんもそんなひとり。本業は別にあるが、日本酒バーを間借りして週に4日ほどお茶を淹れる。お茶にハマったきっかけを聞くと、そもそもはコーヒーに端を発するというからこれは意外。

「コーヒーが好きで自分でも淹れていましたが、ある時から飲めなくなってしまって。それで紅茶を飲むようになったんです」ちょうど中国茶ブームなどもあり、台湾茶、日本茶、そして和紅茶や和烏龍茶へと興味が広がっていったという。

「一時期は、お茶を買いに台湾にも頻繁に通っていましたよ」と笑う。こちらでおいしい「豆花」が食べられるのもこの時の台湾通いの成果なのだ。宇佐美さんは好きなものを追求せずにはいられない研究家肌。

豆花 500円

豆花 500円 お茶に合う自家製スイーツもおいしい その時々でトッピングやフレーバーも変わる

裏メニュー100種から選ぶ、おすすめの和紅茶・和烏龍茶

メニューには今月のおすすめ茶が10種ほどなので、意外と少ない？と思っていたら、100種以上はある裏メニューのリストが出てきた。その中からおすすめの和紅茶と和烏龍茶を淹れてもらう。「べにふうき」の紅茶はすっきりしているがいかにも紅茶らしい味わい。「和紅茶も以前は品質が海外に追い付いていませんでしたが、ここ10年ですごく変わりました」と宇佐美さん。

和烏龍茶は「やぶきた」と「つゆひかり」で作った個性の違うお茶を出してくれた。「やぶきた」は香りが広がるやさしい飲みごこち。「つゆひかり」は蜜のような甘い香りが特徴だ。

蜜香 うーろん つゆひかり 軽焙煎 900円・山の青茶 やぶきた 一番茶 600円

左：蜜香 うーろん つゆひかり 軽焙煎 900円 右：山の青茶 やぶきた 一番茶 600円 注目の和烏龍茶は味わいの違いに発見がいっぱい

和紅茶や和烏龍茶は多様な品種に挑む作り手が増えてきている。「今後もっと品種にフォーカスしていけば面白くなりそうです。

例えば、日本酒に新しい酒米が登場して味わいのバリエーションが広がったように、お茶の品種も新しいものができて、それでお茶の新しい魅力を切り開けていけたらいいのかな、と思っています」お茶愛にあふれた宇佐美さんと語り合えるここは、サロンのような場所。茶飲み話に花を咲かせに、足を運んでみたい。

店主：宇佐美真哉さん「家でも気軽にお茶を淹れて楽しんで」茶畑も手がけていて、製茶のワークショップなどもやっている

店主：宇佐美真哉さん「家でも気軽にお茶を淹れて楽しんで」

『●点（ぱんでぃえん）』※●は「舟」の下に「皿」

［店名］『●点（ぱんでぃえん）』

［住所］神奈川県相模原市南区松が枝町9-14

［電話］なし

［営業時間］11時〜17時（木は〜21時）

［休日］月〜水、不定休あり※SNSで要確認

［交通］小田急線小田急相模原駅南口から徒歩4分

『おとなの週末』2025年5月号

撮影／西崎達也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京の純喫茶「おやつ」6選！ ボリュームがたっぷり過ぎるスイーツ」では、ニューレトロな令和オープンの店に、昭和オープンのガチレトロな店の絶品おやつを紹介します。

【画像】台湾通いの成果！？台湾の国民的スイーツ、具沢山の自家製「豆花」（8枚）