旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■冬より夏正解：ヒラマサ難易度：★★★★☆ほどよい脂と締まった身が美味ですヒラマサ（平政）は、ブリやカンパチと同じくスズキ目アジ科に属する大型の回遊魚で、日本近海を中心に広く分布しています。見た目はブリに似ていますが、ブ