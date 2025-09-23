この食材の名前は？　「ブリ御三家」の一角です

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

■冬より夏

正解：ヒラマサ

難易度：★★★★☆

ほどよい脂と締まった身が美味です

ヒラマサ（平政）は、ブリやカンパチと同じくスズキ目アジ科に属する大型の回遊魚で、日本近海を中心に広く分布しています。

見た目はブリに似ていますが、ブリよりやや細長く、体側に黄色い縦帯（じゅうたい）があることが特徴的です。

ブリも黄色い縦帯があるのですが、ブリの場合は成魚になると薄くなる個体が多くなります。いっぽうのヒラマサは黄色い縦帯が成魚でもはっきり残るのが大きな特徴です。

「ヒラ」は体が平たいこと、「マサ」は、黄色い縦帯が木材の「柾目（まさめ）」のようにまっすぐ通っていることから名づけられたとされます。

旬は地域によって若干異なりますが、一般的には夏から初秋（6〜9月頃）がもっとも脂がのって美味しい時期とされています。

ブリが冬に旬を迎えるのに対し、ヒラマサは暖かい時期に脂がのるため、「夏のブリ」と呼ばれることもあります。

また、ブリ、ヒラマサ、カンパチは姿や味わいがよく似ていることから、「ブリ御三家」として親しまれています。

定番料理は刺身や寿司。ヒラマサの身はブリよりも締まりがあり、脂が控えめで上品な味わいが特徴です。そのため、脂っこさが苦手な人にも好まれます。

加熱調理にも向いており、照り焼き、塩焼き、煮つけなどでも美味しくいただけます。

カマ焼きは、脂がのった骨まわりのジューシーな身と、香ばしく焼き上がった皮がたまらない一品。ブリに比べてさっぱりとした味わいで、塩を振って焼けば酒の肴にうってつけです。

また、カルパッチョやムニエルなど洋風のアレンジにも適しており、オリーブオイルやハーブとの相性も抜群です。

養殖も盛んで、とくに九州地方では「ヒラス」や「ヒラマサ養殖魚」としてブランド化されている例もあります。養殖ものは天然ものに比べて脂ののりがよく、濃厚な味わいが楽しめます。

美味しいヒラマサの見分け方

新鮮なヒラマサは、血合いが鮮やかで、身に透明感があります。

切り身や柵の場合、ドリップ（液体）が出ていないもの、表面が乾いておらずツヤがあるものを選びましょう。身が水っぽい、血合いが黒ずんでいるものは鮮度が落ちています。

魚体で選ぶ場合は、目が澄んでいて、エラが鮮紅色のものが新鮮。体表の黄色い縦帯がくっきりしていて、皮にハリがある個体は脂がのっている可能性大です。

ヒラマサの注目栄養素

ヒラマサは、旨みと栄養を兼ね備えた高級魚として知られています。まず注目すべきは良質なタンパク質で、筋肉や皮膚、髪の健康維持に欠かせません。

さらに、青魚の仲間であることから脂質にはDHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）といった不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。

これらは血中の中性脂肪や悪玉コレステロールを減らし、血液をサラサラに保つ働きがあるため、動脈硬化や心疾患の予防に役立つとされています。

また、DHAは脳の働きをサポートし、記憶力や集中力の向上をサポートすることが知られています。

