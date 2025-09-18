9月17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』にて、かまいたち濱家隆一が、子供の幼稚園行事にまつわるエピソードを語った。【関連】かまいたち濱家「完璧でした」橋本環奈の“MC力”を絶賛「本当に心強かった」今回の放送では、子供を持つ“パパ芸人”が集まり、情報交換しながらグチを言い合う“パパはつらいよ大賞”という企画が行われた。この中で、濱家は、幼稚園の卒園式後に行われた、子供と保護者が一