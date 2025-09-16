ゴリラズ（Gorillaz）が最新アルバム『The Mountain』を2026年3月20日にリリースすると発表した。音楽業界の常識を塗り替えたバーチャルバンドの結成25周年、そんな彼らの現在地を示す新作『The Mountain』。ゴリラズの歩みと未来を語る、デーモン・アルバーンとジェイミー・ヒューレットの二本立てインタビュー。※新作インタビューはこちら1. ゴリラズが25年かけて塗り替えたもの25周年という節目に臨むのは容易なことではない。