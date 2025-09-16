丸美屋食品工業は、人気キャラクター『ちいかわ』を採用した「期間限定 ちいかわカップスープ じゃがいものポタージュ」「同 かぼちゃのポタージュ」を2025年10月9日から2026年2月28日までの期間限定で発売する。〈ちいかわカップスープ2品の概要〉ちいかわカップスープは、お湯を注ぐだけで手軽にスープが食べられる。カップスープ限定の丸美屋オリジナル「キラキラシール」(全10種･2品共通)1枚入り。ちいかわやハチワレ、うさぎ