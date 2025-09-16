元フランス代表DFサムエル・ウムティティ(31)が15日に自身のインスタグラム(@samumtiti)を更新し、現役引退を表明した。これまでのキャリアを振り返る動画を投稿し、「激しく浮き沈みのあったキャリアを経て、ついに別れを告げる時が来ました…。私は情熱を込めて全力を尽くしました。後悔は一切ありません。ともに歩んできた全てのクラブ、会長、コーチ、そして選手たちに感謝します」とメッセージを送っている。センターバ