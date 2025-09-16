元フランス代表DFウムティティが31歳で現役引退…2018年W杯で優勝に貢献
元フランス代表DFサムエル・ウムティティ(31)が15日に自身のインスタグラム(@samumtiti)を更新し、現役引退を表明した。
これまでのキャリアを振り返る動画を投稿し、「激しく浮き沈みのあったキャリアを経て、ついに別れを告げる時が来ました…。私は情熱を込めて全力を尽くしました。後悔は一切ありません。ともに歩んできた全てのクラブ、会長、コーチ、そして選手たちに感謝します」とメッセージを送っている。
センターバックを主戦場とするウムティティは、リヨンのユースから2011-12シーズンにトップチーム昇格を果たした。2016年夏にはバルセロナへ移籍し、2度のラ・リーガ制覇など計7つのタイトルを獲得。バルセロナ在籍中の2018年ロシアW杯では主力としてフランスの優勝に貢献した。
2022-23シーズンにはバルセロナからセリエAのレッチェへ期限付き移籍。2023年夏にリールへ完全移籍し、今夏に退団した後は無所属となっていた。バルセロナが発表した引退リリースによると、ここ数年抱えている膝の問題により、新天地探しが難航していたとみられる。
