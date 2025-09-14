SNSで注目を集める「きょうだい児」の孤独や苦悩描く漫画レタスクラブ

SNSで注目を集める「きょうだい児」の孤独や苦悩描く漫画

by ライブドアニュース編集部

  • 障害のある兄弟姉妹がいる人を指す言葉「きょうだい児」がSNSで話題だ
  • 当事者への取材をもとに構成されたセミフィクション作品
  • 障害のある妹や家族のために我慢を強いられた女性のエピソードを描く
