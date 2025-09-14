人気シリーズ『#脳教室』の最新動画で、脳科学者・茂木健一郎氏が「言いたいことを言えば、ラブアンドピース」と題して、自身の人生哲学を語った。動画の冒頭、茂木氏は「なんか時々いるんだけどさ、なんか俺の言うこと聞けとか、俺の意見があるんだみたいな方いるんだけど、なんでそうなっちゃうかっていうと、ふだん、言いたいことを十分に言ってないからなんでね」と、世の中に不満を抱える人の心理を鋭く分析。そ