任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」が１３日、発売から４０年を迎えた。世界的に知られたゲームシリーズとして、世代を超えて根強い人気を保ち続けている。近年は、映画やテーマパークなど、多方面の娯楽で活躍する「タレント」としても存在感を高めている。（寺田航）「色あせない」スーパーマリオは、主人公の「マリオ」や「ルイージ」らを操り、敵や仕掛けに満ちたコースを攻略するアクションゲーム。任天堂の