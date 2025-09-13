シンガーソングライターKucciの新曲「ライアー」が、10月7日(火)より放送となるTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のオープニングテーマに決定した。“Kucci”（くっち）は、今年3月に映画『女神降臨』の主題歌「ときめき」でデビューした、現在21歳で名古屋出身のシンガーソングライター。泣き声を思わせるような聴くものの心を震わせるエッジボイス、そして90年代のオルタナティブ・ロックを思わせるサウンドとポップネスに溢