陸上の世界選手権東京大会が１３日、開幕した。１９９１年の東京大会、２００７年の大阪大会に続く日本では３度目となる開催で、２１日までの９日間、計４９種目に約２００か国・地域から２０００人以上の選手が参加する。午前７時半から大会最初の決勝種目となる男女の３５キロ競歩が行われ、男子は今年の日本選手権を制した勝木隼人（自衛隊体育学校）が２時間２９分１６秒で銅メダルを獲得した。勝木は世界選手権で自身初の