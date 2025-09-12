米通商代表部がX（旧ツイッター）に投稿したスイスで貿易協議に臨むベセント米財務長官（左端）と中国の何立峰副首相（右端）の写真（共同）【ワシントン共同】米財務省は11日、ベセント財務長官が12〜18日の日程でスペインと英国を訪問し、マドリードで中国の何立峰副首相と会談すると発表した。貿易のほか、米国でのサービス禁止を猶予している中国系動画投稿アプリ「TikTok」についても議論する。ロイター通信によると、米中